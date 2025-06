Caldo e afa: i consigli di newsbiella.it per trovare refrigerio nel Biellese Video Mauro Benedetti per newsbiella.it

In questi giorni torridi e particolarmente afosi, i biellesi cercano del refrigerio e tendono a recarsi in luoghi freschi. Ma dove si può andare per avere un attimo di pausa dal caldo torrido? Sono diverse le mete, newsbiella.it vi propone delle zone immerse nella natura e adatte a tutti con l’aiuto di Marco Macchieraldo, guida escursionistica del Biellese.

“Per trovare sollievo basta raggiungere le aree vicine ai cinque affluenti biellesi: Cervo, Elvo, Oropa, Sessera e Strona - spiega Marco Macchieraldo - , ed è consigliato arrivare ai 600-700 metri in montagna”.

Perché queste aree sono particolarmente indicate per rinfrescarsi? “Il binomio torrente e bosco funge da climatizzatore e filtro naturale, e il Biellese dispone di numerose zone di questo genere. Inoltre, Biella ha la fortuna di avere una sorta di cambio climatico in soli 15 minuti di macchina”.

Il Cervo è la meta più gettonata, in quanto è facilmente raggiungibile da Biella e ha lame cristalline e ventilate. I posti più indicati per rinfrescarsi nell’acqua di questo torrente sono la Balma, Rosazza e l’Asmara. Se si opta per la Balma è anche presente un chioschetto dove è possibile trovare ristoro senza portarsi pranzo al sacco. Macchieraldo suggerisce di raggiungere il Cervo dalla Piazza di Sagliano Micca, dove ci sono dei sentieri che portano alle lame.

L’Elvo è la seconda destinazione raccomandata, perché, essendo immersa nella natura, può godere dell’ombra delle piante e le acque sono limpide. Per raggiungere questo luogo suggestivo, bisogna arrivare in macchina fino a Muzzano o Sordevolo e percorrere a piedi un sentiero per circa quindici minuti.

Altro torrente interessante è l’Oropa, raggiungibile camminando. Partendo da Biella, il primo luogo di refrigerio è il Gorgomoro, che costeggia questo corso d’acqua e si trova sullo storico cammino che porta ad Oropa. Inoltre, anche Pralungo e il Favaro permettono di arrivarci sia in macchina, sia a piedi in circa dieci minuti.

Il Sessera, altro torrente ricco di splendide lame, è invece più lungo da raggiungere. Si può arrivare alla parte bassa del corso d’acqua, partendo dal Rifugio della Piana del Ponte, che è un punto di ristoro. Da segnalare la bellezza della Val Sessera, che offre numerosi spunti naturalistici.