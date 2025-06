Attenzione alle truffe estive: come difendersi dai raggiri porta a porta e telefonici

Con l’arrivo dell’estate e la partenza di molte famiglie per le vacanze, anziani e persone sole diventano bersagli ideali per truffatori sempre più abili e organizzati. Anche nel Biellese si sono registrati tentativi – talvolta riusciti – di raggiri porta a porta, telefonici o digitali, spesso messi in atto con grande freddezza.

Tra le tecniche più comuni ci sono falsi tecnici del gas o dell’acqua, presunti incaricati di banche, INPS o poste, ma anche finte richieste di aiuto da parte di finti parenti in difficoltà o falsi avvocati che chiedono denaro urgente per incidenti o arresti.

In molti casi, i truffatori si presentano ben vestiti, con tesserini falsi e atteggiamenti rassicuranti, oppure chiamano fingendosi operatori di enti noti. Spesso puntano a ottenere accesso in casa o informazioni personali (codici, dati bancari, documenti).

I consigli delle forze dell’ordine per proteggersi

Le autorità locali, tra cui Carabinieri e Polizia Locale, ricordano alcune regole semplici ma fondamentali:

Non aprire mai la porta a sconosciuti , anche se mostrano tesserini o si dicono inviati da enti pubblici.

Non fornire mai dati personali al telefono , soprattutto codici bancari o numeri di documenti.

In caso di dubbi, chiamare sempre il 112 o il numero dell’ente ufficiale prima di agire.

Segnalare subito tentativi sospetti , anche se non sono andati a segno, può aiutare a prevenire altri episodi nella zona.

Avvisare familiari anziani o vicini soli: spesso basta una buona informazione per evitare il peggio.

Le vittime preferite: chi vive solo

Molti truffatori si appostano nei pressi di abitazioni abitate da persone anziane, seguendo le loro abitudini o agendo nelle ore più tranquille. Anche le truffe telefoniche sono spesso mirate a numeri fissi di case dove abitano over 70. In alcuni casi, viene utilizzata la tecnica del “shock emotivo”: si finge un parente ferito o arrestato e si chiede denaro immediato.

L’aiuto dei vicini fa la differenza

Fondamentale, in questi casi, è anche il ruolo del vicinato: segnalare presenze sospette, dare un’occhiata alle case dei più fragili o offrire compagnia può essere una prima linea di difesa. Alcuni comuni stanno valutando il rilancio del Controllo del Vicinato, una rete civica utile soprattutto nei mesi estivi.