Incidenti domestici, caldo, pronto soccorso: a Valdilana il primo incontro dell'Anno della Salute 2025

Si è tenuto a Valdilana uno dei primi appuntamenti dell’Anno della Salute 2025, un progetto promosso dal Comune in collaborazione con ASL Biella e altri preziosi partner del territorio.



L’incontro, curato dalla COT – Centrale Operativa Territoriale, ha fornito informazioni pratiche e importanti su: prevenzione degli incidenti domestici, gestione del caldo estivo, cosa non deve mancare nella valigetta del pronto soccorso. “Un momento di dialogo e vicinanza, nato per promuovere la salute e la sicurezza di tutti noi – spiegano dal Comune sui propri canali social - Un'occasione preziosa anche per conoscere meglio i servizi della COT e il suo ruolo di supporto alle famiglie e alle comunità locali. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato con interesse e attenzione. Questo è solo l’inizio”.