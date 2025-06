Pollone, al Parco Burcina sarà inaugurata la mostra “Anima Mundi”

Domenica 29 giugno, alle 16, nella cornice di Cascina Emilia nel Parco Burcina, a Pollone, sarà inaugurata l’esposizione artistica di Marita Cavaliere “Anima Mundi. L’armonia dell’immanente energia universale”. La mostra, composta da opere di forte impatto realizzate con argilla espansa, sughero, licheni e altri materiali, sarà aperta al pubblico tutte le domeniche (14.30-18.30) fino al 20 luglio.

In “Anima Mundi” Marita Cavaliere (“Maritarte”) immagina un mondo fluttuante, effimero, in contemplazione della natura, cercando di ri-creare lo spazio circostante in senso poetico, invitando sempre chi osserva ad un viaggio visionario fuori e dentro di sé. Le opere appaiono come figure in movimento in cui lo sguardo dello spettatore viene stimolato alla ricerca della propria emozione, dalla materia, dai toni vistosi, dai colori ricercati.