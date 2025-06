Wimbledon 2025, Djokovic e la risposta che 'gela' Sabalenka - Video

(Adnkronos) - "Posso essere sincero?". Novak Djokovic invade la conferenza stampa di Aryna Sabalenka nel media day di Wimbledon 2025 e, con una battuta, tra un sorriso e l'altro piazza un 'colpo basso' ai danni della bielorussa, numero 1 del tennis femminile. Il fuoriclasse serbo e la miglior giocatrice del ranking si sono allenati insieme in vista dello Slam londinese che si apre lunedì.

"Mi chiedono di cosa abbiamo parlato dopo il nostro allenamento di un'ora. Ma prima di tutto, voglio farti una domanda. Cosa pensi degli scambi con me? Come vedi il mio livello?", la domanda della bielorussa. "Credo tu sia davvero una giocatrice di talento", esordisce Djokovic. "Ottimi colpi, buona tecnica ma... posso essere sincero? Ti manca un po' di intensità in campo, non hai abbastanza intensità. Devi aumentarla un po', è tutto troppo piatto", dice Djokovic sfottendo la collega tra le risate della sala stampa. "Prima questo tizio era il mio giocatore preferito... Non più ora", chiosa Sabalenka.