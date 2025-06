Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia, i 'Cancelli' nel degrado

(Adnkronos) - Neanche un bagno pubblico in quasi 2 chilometri: per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile. Specialmente nei fine settimana. L'area, con otto punti di ingresso, i famosi 'cancelli' appunto, è gestita dal Comune di Roma e meta di migliaia di bagnanti nel periodo estivo che, nell'anno del Giubileo, si trovano a dover convivere con la totale assenza di bagni pubblici aperti, oltre che di bar e punti di ristoro.

Tanto che chi si trova nella condizione di dover utilizzare una toilette ha ben poche opzioni a sua disposizione per risolvere l'urgenza fisiologica: trovare riparo fra le dune, nascondersi nella vegetazione oppure approfittare della privacy offerta dal muro posteriore dei bagni chiusi e lasciare tutto lì.

Avvicinandosi, l'odore è nauseante, tra mosche e altri insetti. Dietro il bagno numero 2 una montagna di cartacce ed escrementi sono lì da tempo, mentre al bagno 1 accanto alle docce, ormai ricoperte di graffiti, deiezioni e spazzatura si mischiano.

Eppure queste strutture di servizio ci sarebbero. Nella planimetria dell'area sono indicati, oltre ad alcuni chioschi, 8 edifici: in 7 di questi dovrebbero essere presenti servizi igienici, in 5 degli spogliatoi, in 3 delle docce, altrettanti posti di pronto soccorso e un posto di polizia. Invece la situazione che gli avventori si trovano davanti è quella di porte sbarrate, lucchetti ed escrementi ovunque. Già scendendo a piedi dall'ingresso pedonale del 1° cancello verso il parcheggio, il profumo della macchia mediterranea si mescola all'odore dell'urina.

Le 8 strutture sono inaccessibili, con le porte chiuse a chiave o da pesanti lucchetti, così come i bar sulla spiaggia che, a stagione già cominciata, sono chiusi. Chi va ai cancelli di Ostia oggi quindi non può contare né sui servizi, compresi quelli igienici, né su un punto ristoro o assistenza. E non è una situazione che riguarda poche persone: fra chi si organizza per cambiarsi il costume vicino alle proprie auto e chi prosegue con ombrelloni, sdraio e borse termiche sotto braccio, lungo la Litoranea e negli spiazzi è difficile trovare un parcheggio e sono migliaia le persone costrette ad assistere a 'spettacoli' poco edificanti.

Dall'assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, contattato dall'Adnkronos, ammettono che la "spiaggia è attualmente accessibile ma al momento priva di servizi in attesa dell’espletamento della gara, tuttora in corso". Tuttavia, assicurano, "l’apertura dei cancelli a Castel Porziano, con i servizi essenziali, è prevista entro la seconda metà di luglio", visto che il bando si chiude il 30 giugno.

"All’inizio della stagione - spiega l'assessorato all'Adnkronos - è stata eseguita la vagliatura della spiaggia; Ama si occupa, periodicamente, delle operazioni di pulizia. Questa, infatti, è una spiaggia che presenta elementi di fragilità ambientale e paesaggistica unici sul litorale romano. Proprio per questo, dopo il parere negativo espresso dalle Autorità competenti sulla proposta di project financing presentata, Roma Capitale, in qualità di concessionaria, ha scelto di procedere con una nuova gara, interamente pubblica, costruita per garantire la massima partecipazione coinvolgendo anche cooperative, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti del territorio, a tutela del sistema dunale e per una gestione ordinata dei servizi, dei flussi di accesso e della sicurezza. Il bando, articolato in cinque lotti, è il frutto di un lavoro approfondito e condiviso con gli enti competenti, che ha richiesto un percorso rigoroso e diverse interlocuzioni istituzionali in poche settimane dal diniego al project financing. Il bando si chiuderà lunedì 30 giugno".

Tra i bagnanti c'è sconcerto, e c'è chi sta pensando anche di rinunciare al "mare di Roma". "Veniamo qui da anni - racconta all'Adnkronos Antonella, che sta scaricando l'ombrellone dalla macchina insieme alla sua famiglia al 4° cancello - la spiaggia ci piace tanto: l'anno scorso c'era anche un bar che faceva anche servizio cucina. Certo, senza bagni, anche solo per darti una sciacquata, forse dovremo optare per altro...". Le fanno eco Francesca e Giacomo, una giovane coppia munita di sdraio: "In queste condizioni potremo restare al massimo un paio d'ore - raccontano sotto un sole che ha fatto raggiungere i 37 gradi - senza caffè possiamo anche stare, ma senza una bottiglietta d'acqua..."

Amara sorpresa invece per Paola, che con il compagno è "venuta qui per la prima volta: la spiaggia non è neanche eccessivamente sporca. Però, senza poter andare in bagno, la situazione non è sostenibile". C'è invece chi conosce la situazione, come Paolo, che è appena sceso da un motorino per andare al mare: "Veniamo qui perché, in caso, poco lontano c'è verso Pomezia l'unico stabilimento attrezzato. Poi, con i venditori ambulanti in spiaggia, un po' risolvi la situazione", racconta mentre va verso l'arenile passando accanto a un chiosco chiuso. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)