Roma, grave incidente sulla Salaria: morto motociclista

(Adnkronos) - Grave incidente in via Salaria, a Roma, con un motociclista morto. Sul posto pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, ora impegnate nei rilievi. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16, nella carreggiata in direzione centro, dopo aeroporto di Roma Urbe.

Dai primi accertamenti risulterebbe coinvolto un unico mezzo, una moto Ducati Monster, condotta da un uomo italiano di 43 anni, deceduto sul posto. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli agenti.