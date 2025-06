Rally & Co, si torna in pista a Castiglione Torinese

Si torna a correre nei rally moderni dove nuove sfide si prospettano per i piloti del Rally & Co che, nel weekend in arrivo, saranno al via nella 9° edizione del Rally di Castiglione Torinese.

Saranno 11 le prove speciali cronometrate con 62 km a delineare le classifiche: con il numero 34 sulla nuova Lancia y HF di categoria Rally4 al via Maurizio Gabella navigato da Nadia Rastelli mentre in gruppo Racing Start Plus sulla Mini Cooper S numero 57 ai nastri di partenza Massimiliano Di Martino navigato da Chiafffredo Bosio.