Villanova: Auto finisce fuori strada, conducente estratta dai Vigili del Fuoco

A Villanova Biellese una Fiat 500 è uscita improvvisamente di strada finendo la sua corsa in un fosso, dopo aver impattato contro un terrapieno. L’incidente si è verificato lungo un tratto di strada di campagna, e la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Alla guida del veicolo una donna, rimasta incastrata nell’abitacolo a seguito del violento impatto. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estricazione della conducente, per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche.

Dopo il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno eseguito la messa in sicurezza del veicolo, evitando ulteriori rischi per la circolazione o per l’ambiente circostante.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Mottalciata, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestire i rilievi del caso.