Prima edizione di 'In moto senza vista' per l’inclusione delle persone con disabilità visiva

Il 22 giugno 2025 si è svolta a Vercelli la prima edizione di "In moto senza vista", evento promosso dall’associazione OdV Angeli in Moto in collaborazione con l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Vercelli.

Il percorso ha preso il via dalla splendida Basilica di Sant’Andrea a Vercelli, con arrivo alla maestosa Basilica di Superga a Torino, percorrendo strade provinciali in totale sicurezza, per poi fare ritorno a Vercelli attraverso la fresca e panoramica Val Cerrina, nel basso Monferrato.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza e inclusione rivolto alle persone fragili, in particolare a chi convive con disabilità visive, che spesso privano la vita di colori, panorami e volti.

Questa prima edizione ha riscosso un grande successo: hanno partecipato 14 persone con disabilità visiva, 40 tra volontari di Angeli in Moto e simpatizzanti, e ben 30 motociclette.

In particolare, 10 disabili visivi sono stati trasportati su moto di appoggio, in condizioni di massima sicurezza sia durante il viaggio che nelle soste.

Per arricchire l’esperienza con un tocco culturale, è stata organizzata una visita guidata alle Tombe Reali all’interno della Basilica di Superga per 28 persone (14 disabili visivi e 14 accompagnatori). La visita è stata molto apprezzata dall’UICI, grazie alla professionalità della guida che, comprendendo le esigenze dei partecipanti, ha saputo coinvolgere tutti, permettendo anche di toccare i marmi delle tombe per una fruizione sensoriale inclusiva.

Il pranzo si è svolto in un ristorante di Castiglione Torinese, scelto per la disponibilità di un ampio parcheggio e di un fresco dehors esterno. Ben 54 persone si sono ritrovate insieme, e tra biker che fino a quel giorno non si conoscevano, sono nate nuove e sincere amicizie.

Le parole di alcuni partecipanti ci hanno confermato che eravamo sulla strada giusta. Ecco alcune testimonianze:

“Sentire scalare le marce e accelerare è stata un’emozione forte e stupenda, mi sono divertita troppo!”

“Mi avete fatto commuovere e tornare indietro di 30 anni. A quando la prossima?”

Stiamo già lavorando per portare lo stesso evento anche a Biella, con la speranza di replicare il successo di questa prima edizione. Perché sì, si può volare anche con gli occhi del cuore.

Un sentito ringraziamento a:

UICI di Vercelli, Sezione AiM di Biella, Sezione AiM di Varese, Sezione AiM di Aosta, Ristorante Aprà di Castiglione Torinese, Servizio prenotazioni della Basilica di Superga