Biellese: tra valli verdi e refrigerio naturale, ecco dove fuggire dal caldo estivo.

Tra le valli del Piemonte, il Biellese si rivela un vero e proprio rifugio estivo per chi è alla ricerca di refrigerio e natura incontaminata. Un territorio che offre una varietà di paesaggi freschi grazie all’abbondanza di aree boschive e corsi d’acqua che solcano le sue vallate. Qui il verde non è solo un colore, ma una condizione climatica: la vegetazione rigogliosa agisce da vero e proprio climatizzatore naturale, abbassando la temperatura e regalando giornate piacevoli, specialmente nei mesi più caldi dell’anno.

Di seguito i consigli di Marco Macchieraldo, Guida Escursionistica, per vivere al fresco la stagione estiva

Tra le valli più conosciute e frequentate, spicca senza dubbio la Valle Cervo. Questa valle conduce verso paesini montani come Andorno, Campiglia Cervo e Rosazza: situata a quasi 900 metri sul livello del mare, fa parte de "I Borghi più belli d'Italia" e, facilmente accessibile, diventa la meta ideale. Località da cui partire alla scoperta di “lame” e piscine naturali dove potersi rinfrescare lungo il torrente Cervo, seppur con le dovute precauzioni legate alla praticabilità dei sentieri e alle vie di montagna. Il territorio richiede attenzione e rispetto delle condizioni ambientali, soprattutto per chi decide di avventurarsi sui percorsi meno battuti.

Non meno affascinante è la Valle Elvo, una delle porte biellesi verso le Alpi, che si distingue per i suoi itinerari accessibili ed i paesaggi panoramici. Qui, tra i luoghi più consigliati per una gita estiva, si annoverano il Santuario di Graglia e altri paesini come Pollone, Netro e Muzzano dove è possibile approfittare del fresco e dei numerosi percorsi per fare passeggiate. C’è poi l’iconico complesso del Santuario di Oropa, quest’ultimo, oltre ad avere un profondo significato spirituale e culturale, è incastonato in una conca che garantisce un microclima particolarmente fresco e arieggiato, le temperature rimangono gradevoli anche nelle ore più calde, rendendo queste aree perfette per famiglie, escursionisti e viaggiatori in cerca di ristoro.

Per i visitatori provenienti da altre regioni, non mancano le strutture di accoglienza: diverse aree camper sono presenti in tutto il Biellese, garantendo ospitalità anche per lunghi soggiorni. Un’ulteriore tappa consigliata è l’Oasi Zegna, paradiso naturale che offre percorsi escursionistici e aree pic-nic, con panorami mozzafiato e temperature sempre mitigate dall’altitudine e dalla vegetazione. Le valli del Biellese, in particolare la Valle Cervo, la Valle Elvo e la Valle di Oropa, sono ormai diventate mete privilegiate per chi desidera sfuggire alla calura urbana. Il refrigerio che offrono migliora il benessere fisico e attira ogni anno un numero crescente di turisti, alla ricerca di un’estate all’insegna della natura, del silenzio e dell’aria pura. Un patrimonio verde che, oltre ad essere un rifugio, rappresenta una vera ricchezza per il territorio e una promessa di benessere per chi lo visita.