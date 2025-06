Biella, il vescovo Farinella consacra il cuore di Gesù: “Un gesto di affidamento per tutta la diocesi”

Ieri, venerdì 27 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, la diocesi di Biella ha vissuto un momento di particolare intensità spirituale. Presso la Chiesa di San Filippo, il vescovo Roberto Farinella ha presieduto la celebrazione eucaristica durante la quale ha consacrato solennemente la diocesi al Cuore di Gesù.

La celebrazione ha richiamato numerosi fedeli, riuniti in preghiera per partecipare a questo gesto dal profondo valore simbolico e spirituale. Durante l’omelia, il vescovo ha sottolineato l’importanza dell’affidamento al Cuore di Cristo come segno di fiducia, misericordia e rinnovamento interiore per la Chiesa locale e per l’intera comunità.

“Consacrare il nostro cammino al Cuore di Gesù — ha detto il vescovo Farinella — significa scegliere di vivere nella logica dell’amore che si dona, che accoglie e che perdona. È un atto che ci unisce, ci rafforza e ci guida.”

Al termine della Messa, è stata recitata la preghiera di consacrazione, seguita da un momento di adorazione eucaristica, in un clima di raccoglimento profondo. Il gesto ha voluto essere anche un invito alla speranza, in un tempo segnato da sfide sociali e spirituali, rinnovando il legame tra la diocesi e la tradizione devozionale al Sacro Cuore, molto sentita nel territorio biellese.

Un appuntamento carico di significato, che ha lasciato nei presenti un forte senso di unità e fiducia nel cammino condiviso della comunità cristiana.