Biella: "Al Barazzetto le campane del vetro sono strapiene" la segnalazione di un lettore

La situazione viene segnalata al Barazzetto, frazione di Biella, dove le campane per la raccolta del vetro risultano ormai da giorni completamente piene, tanto da costringere i cittadini a lasciare le bottiglie vuote all’esterno dei contenitori. A riferire il problema è un residente, che denuncia il disagio e l’incuria della zona, con cumuli di vetro visibili sul marciapiede e ai bordi della strada.

"È da tempo che non vengono svuotate — riferisce il cittadino — e la situazione peggiora di giorno in giorno. La gente non sa più dove mettere il vetro, così lo appoggia fuori dalle campane, ma questo crea sporcizia e rischi per chi passa."

Il problema non riguarda solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza: bottiglie rotte o accatastate in modo precario possono costituire un pericolo per i pedoni, in particolare per bambini e animali. Inoltre, la presenza di vetro fuori dai contenitori può attrarre atti di vandalismo o trasformarsi in un rischio ambientale.

I residenti chiedono un intervento urgente affinché venga ripristinato il normale servizio di raccolta e svuotamento.