Regione, Legge di Riordino: nuove misure a sostegno delle bande musicali e delle compagnie teatrali amatoriali

Sono stati approvati in Consiglio Regionale, nel novero della Legge di Riordino, gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia relativi al sostegno delle bande musicali e delle compagnie teatrali amatoriali che diffondono le tradizioni piemontesi. In particolare la modifica all’articolo 31 della L.R. 11/2018, permette di ricomprendere nelle spese ammissibili, previste dai bandi regionali, anche quei beni (divise, strumenti e apparecchiature musicali) che sono necessari allo svolgimento dell’attività delle bande musicali. Mentre un’altra modifica consente di sostenere le compagnie teatrali non professionali che contribuiscono a diffondere e valorizzare le tradizioni e la lingua piemontese.

"Si tratta di due misure importanti e da me sostenute” dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Intendiamo aiutare le bande musicali, perché rappresentano un importante patrimonio culturale, storico e sociale, oltre ad essere un valido strumento di aggregazione e formazione per i giovani. E valorizziamo le rappresentazioni teatrali nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, che rappresentano un’occasione preziosa di promozione delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio linguistico”.