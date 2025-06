Valdilana, nuova Autobotte per i Vigili del Fuoco di Ponzone

Si sta perfezionando in questi giorni l’iter economico e amministrativo per garantire l’acquisto di una nuova autopompa serbatoio destinata al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Ponzone. Il mezzo rientra nel piano straordinario varato dall’assessorato alla Protezione Civile della Regione Piemonte, che prevede un investimento complessivo di 6,8 milioni di euro e l’assegnazione di un contributo di 200.000 euro per ciascun comune sede di distaccamento dei vigili volontari, di cui Valdilana ha beneficiato.

Un’opportunità importante per potenziare la capacità operativa dei Vigili del Fuoco e garantire un servizio più efficiente e capillare sul territorio, nell’ottica di continuare a offrire a cittadini e imprese una risposta tempestiva e adeguata in caso di emergenza. Il costo complessivo dell’autobotte è di circa 290.000 euro e, pur con l’importante contributo regionale, è stato necessario un ulteriore sforzo economico a livello locale per garantirne l’acquisto. Il comune di Valdilana, nel corso del consiglio comunale del 19 giugno scorso, ha approvato in variazione di bilancio uno stanziamento pari a 82.000 euro a favore dell’iniziativa, a integrazione dei fondi già garantiti dal contributo regionale e dal supporto, di altri enti e realtà del territorio.

Si tratta di un investimento cruciale per la sicurezza dell’intera area servita dal distaccamento dei Vigili del Fuoco: un territorio che si estende ben oltre i confini di Valdilana e che abbraccia comuni come Camandona, Veglio, Strona, Mezzana Mortigliengo, Casapinta, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Crevacuore, Ailoche, Caprile, Pray, Coggiola e Portula. In sintesi, Valdilana rappresenta circa il 30% dell’area di competenza dei volontari, mentre il restante 70% è costituito da comuni limitrofi. Si tratta di un’area vasta e complessa, di oltre 200 km², caratterizzata da rilievi prealpini, boschi estesi e valli strette, costellata di frazioni e nuclei abitati sparsi.

Proprio la particolare conformazione del territorio rende spesso impegnativo l’accesso e richiede mezzi adatti e performanti per garantire interventi rapidi e sicuri, soprattutto durante la stagione invernale. Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ponzone, con i suoi 22 volontari, è una presenza fondamentale per la salvaguardia dell’alto Biellese. Nel corso del 2024 sono stati superati i 420 interventi, a dimostrazione di un’attività intensa e variegata: dal soccorso in caso di incendi e alluvioni fino ad interventi legati a condizioni meteorologiche estreme.

Dati questi emersi in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara (8 dicembre 2024), dove il sindaco di Valdilana, Mario Carli, e il presidente dell’Unione Montana e sindaco di Strona, Davide Cappio, hanno ribadito l’importanza di questa realtà e la necessità di dotarla di mezzi e attrezzature adeguate al contesto in cui opera. Seppur con sacrificio e responsabilità, l’amministrazione di Valdilana ha quasi triplicato la quota inizialmente preventivata (passando da 29.000 euro a 82.000 euro) per garantire l’acquisto dell’autobotte. Una spesa importante, resa possibile anche grazie al supporto dei fondi derivanti dalla fusione dei comuni e finalizzata a garantire un servizio di soccorso moderno e capillare per una realtà territoriale che va ben oltre i confini comunali.

“È fondamentale – ha sottolineato il sindaco Mario Carli durante la seduta consiliare – che l’intera area servita dal distaccamento dei Vigili del Fuoco si faccia carico di questa esigenza comune. Pur comprendendo le difficoltà dei comuni più piccoli nel contribuire economicamente, è altrettanto importante rafforzare la collaborazione e la comunicazione tra enti, cittadini e imprese, affinché si consolidi una visione condivisa dei bisogni e delle priorità legate alla protezione e alla salvaguardia del territorio”. In conclusione, la nuova autobotte dei Vigili del Fuoco di Valdilana è molto più di un mezzo tecnico: è un investimento sulla sicurezza e sulla serenità dell’alto Biellese, un patrimonio comune che valorizza l’opera dei volontari e conferma l’impegno dei comuni e dei cittadini nel garantire un presidio efficiente e presente, capace di rispondere con tempestività e competenza alle emergenze di una realtà vasta e complessa.