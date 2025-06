Nozze di Bezos tour, culturale esclusivo ma non per tutti gli invitati

(Adnkronos) - Le mura storiche dell'isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, a Venezia, questa sera saranno ammirate dai 200 ospiti vip del matrimonio di Jeff Besoz e Lauren Sanchez. Ma solo per un ristretto gruppo di invitati, la fastosa cerimonia nuziale si trasforma in una vera e propria celebrazione culturale.

Prima che i festeggiamenti ufficiali abbiano inizio con il sontuoso banchetto nell'anfiteatro del Teatro Verde all'estremità meridionale dell'isola, un gruppo selezionatissimo di vip avrà l'onore di immergersi in un'esperienza culturale senza precedenti. Accompagnati da una guida esperta, i fortunati invitati, secondo quanto apprende l'Adnkronos, visiteranno alcuni dei gioielli più preziosi dell'ex monastero benedettino, oggi sede della Fondazione Giorgio Cini, un luogo che racchiude secoli di arte, storia e architettura veneziana, a partire dalla maestosa facciata della Basilica di San Giorgio Maggiore, progettata da Andrea Palladio, elemento essenziale del panorama osservabile dalla piazzetta di San Marco.

Sebbene la presenza degli sposi durante questa esclusiva visita rimanga avvolta nel mistero, sembra quasi certo, per quanto risulta all'Adnkronos, che tra gli ospiti di eccezione figurino personaggi di rilievo come Bill Gates, il patron di Microsfot, la regina Rania di Giordania, la conduttrice televisiva Oprah Winfrey e la stilista Diane von Fürstenberg, personalità il cui amore per la cultura e la storia si sposa perfettamente con lo spirito del luogo.

La scelta di includere una visita culturale all'interno del programma nuziale non è casuale: è "un chiaro segnale", si spiega all'Adnkronos, di come Besoz e Sanchez vogliano celebrare non solo l'unione personale, "ma anche il patrimonio artistico e la bellezza senza tempo di Venezia".

Bill Gates, la regina Rania e gli altri invitati potranno ammirare il raffinato Chiostro del Palladio, il Chiostro dei Cipressi, gli affreschi barocchi della Biblioteca del Longhena, il Cenacolo Palladiano, con un facsimile a grandezza naturale delle Nozze di Cana. Sembra che nel tour non sia incluso il Labirinto Borges, un meraviglioso giardino formato da 3.200 piante di bosso, ispirato al racconto dello scrittore Jorge Luis Borges "Il giardino dei sentieri che si biforcano": sarebbe a rischio paparazzi.

Nel frattempo alcune celebrità sono state fotografate mentre, in versione turisti, passeggiavano per il centro di Venezia. Tra questi Tommy Hilfiger, Vittoria Ceretti, Sydney Sweeney e Usher, che in compagnia di sua moglie Jenn Goicoechea ha visitato la Chiesa di Santa Maria del Giglio, a pochi passi da piazza San Marco. (VIDEO)