CROSSWALK 120: Portoni Scorrevoli Tagliafuoco Sempre Più Sicuri e Funzionali

Le emergenze arrivano sempre quando meno te l'aspetti. Che tu sia un imprenditore o un gestore di azienda, non c’è niente di più importante che garantire la sicurezza del tuo stabilimento e delle persone che vi lavorano. Stiamo parlando di sicurezza anti-incendio e nello specifico di una soluzione innovativa: i portoni scorrevoli tagliafuoco .

Sai cosa significa questo termine? Significa che tali portoni sono in grado di resistere al fuoco. Essi rappresentano una barriera efficace contro la diffusione degli incendi, offrendo la possibilità di evacuare in sicurezza e limitando i danni all'edificio. Un elemento di design sicuro, efficiente e nel contempo funzionale.

Tra i vari modelli disponibili sul mercato, uno spicca per le sue caratteristiche: stiamo parlando del CROSSWALK 120. Questo portone scorrevole tagliafuoco, certificato con marcatura CE secondo le normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, è idoneo per compartimentare superfici di grandi dimensioni, risultando ideale per chiusure industriali.

Il CROSSWALK 120 si distingue per la sua struttura modulare, che rende l'installazione semplice e rapida. Grazie alla possibilità di configurazione con una o due ante e con l’inserimento di una porta pedonale, può funzionare come un normale portone quando è aperto. Ma c’è di più: in caso di incendio, un contrappeso ne garantisce la chiusura, trasformandolo in una barriera solida contro l'azione del fuoco.

Non c'è dubbio che la sicurezza in caso di incendio sia una priorità per ogni tipo di struttura, in particolare per quelle industriali. Prendere tutte le precauzioni per prevenire e contrastare tali eventi è essenziale. Pertanto, l'installazione di portoni scorrevoli tagliafuoco come il CROSSWALK 120, che combina funzionalità, design e massima efficacia, rappresenta un investimento strategico.

Ricorda sempre che la sicurezza non è mai troppa. Dai la giusta importanza alla prevenzione anti-incendio e scopri la garanzia di sicurezza che solo i portoni scorrevoli tagliafuoco possono offrire.