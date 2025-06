BIWild 2025, il Festival dei Giovani accende l’estate a Biella

Fondazione BIellezza, insieme ad Associazione Stile Libero con Maximum Project e al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Unione Industriale Biellese, annuncia la terza edizione di BIWILD, il progetto dedicato ai giovani come protagonisti del rilancio culturale e turistico del Biellese.

L’edizione 2025 culminerà questo sabato 28 giugno con BIWILD Music Festival, in programma a partire dalle ore 17.00 negli spazi all’aperto di Città Studi Biella, main partner dell’evento. Una serata gratuita, aperta a tutti, all’insegna della musica elettronica con i migliori DJs del territorio, del cibo di strada e di un’atmosfera informale, creativa e coinvolgente.

BIWILD Music Festival sarà il gran finale di un mese ricco di eventi diffusi su tutto il territorio, patrocinato dal Comune di Biella come “Festival dei Giovani” – tra arte, sport, natura e cultura – tutti pensati “dai giovani, per i giovani” e la conclusione della giornata di confronti tra giovani e territorio con “Our Vision” organizzato da The Young Vision di Fondazione CRB.

«Con BIWILD vogliamo riconoscere ai giovani il ruolo che meritano: quello di protagonisti del presente, costruttori del futuro del Biellese e ambasciatori del territorio per attrarre anche coetanei da altre città – dichiara Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza –. Attraverso eventi come questo, offriamo loro spazi reali di espressione, partecipazione e sogno. È lo stesso spirito che anima anche altri nostri progetti come Esploratori di Arcipelago, pensati per stimolare nei ragazzi un legame attivo e profondo con il territorio, valorizzandone la bellezza, la storia e le potenzialità. Un Biellese che cresce insieme alle sue nuove generazioni è un Biellese che guarda lontano, senza dimenticare le proprie radici.»

Giuseppe Distefano, Direttore Generale di Città Studi, ha accolto l'iniziativa di BIWILD, vedendo nel campus un centro vitale per i giovani. La mission di Città Studi è anche quella di renderla uno spazio inclusivo e stimolante, dove la formazione si unisce al divertimento, permettendo ai giovani di sviluppare competenze, esplorare passioni e godere di momenti di svago, contribuendo così a una comunità attiva e dinamica.

Il Festival BIWILD è anche un’occasione per riscoprire il territorio in modo nuovo: vivere Biella sotto le stelle, tra musica, parole, incontri e buon cibo, con una proposta culturale pensata per essere accessibile, inclusiva e profondamente legata al territorio.

Maggiori informazioni e registrazione per l’accesso gratuito su BIWILD.IT

INFO: www.fondazionebiellezza.it - www.atl.biella.it