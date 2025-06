ASD New Generation Taekwondo brilla alla Coppa Chimera di Arezzo FOTO

La ASD New Generation Taekwondo ha ottenuto ottimi risultati nell’ultima competizione che si è tenuta ad Arezzo, la Coppa Chimera, una delle gare più importanti a livello nazionale dedicata alle specialità forme e freestyle e che richiama ogni anno atleti provenienti da tutta Italia.

Erano cinque gli atleti in gara della Società, tutti del settore agonistico dedicato alle forme, ambito che negli ultimi mesi ha visto una buona crescita grazie all’impegno e alla dedizione dei tecnici, in particolare del tecnico Maurice Magoni, che guida e segue gli atleti proprio di questo comparto e che oltre ad averli accompagnati ad Arezzo in veste di istruttore, ha partecipato anche in prima persona in veste di atleta.

La partecipazione alla gara è stata coadiuvata a livello regionale: tutti gli atleti della nostra regione hanno gareggiato sotto il “cappello” del Team Piemonte, guidati dai tecnici regionali, il gruppo nel suo insieme, con 18 atleti di diverse età e categorie, ha ottenuto degli ottimi risultati a livello nazionale, qualificandosi al 5° posto su 53 team in gara nella specialità delle forme, al 7° posto nella classifica dedicata al settore del parataekwondo che ormai da diversi anni vede aumentare costantemente interesse e adesione tra chi soffre di forme di disabilità.

In generale, il gruppo ha ottenuto un ricco bottino di medaglie e i risultati non sono mancati nemmeno per gli atleti della New Generation, nel settore delle forme:

2 medaglie d’oro , primo posto assoluto in categoria per Francesca Tacca di Albano Vercellese, nella categoria Master cinture gialle e altrettanto primo posto per Marie Lysiane Choupa Tsigue di Biella, nella categoria Junior cinture gialle. Entrambe al loro solo secondo debutto, stanno dimostrando crescita e talento nella pratica di questa specialità.

, primo posto assoluto in categoria per di Albano Vercellese, nella categoria Master cinture gialle e altrettanto primo posto per Marie di Biella, nella categoria Junior cinture gialle. Entrambe al stanno dimostrando crescita e talento nella pratica di questa specialità. Bronzo per Diego Quaglia di San Germano Vercellese, nella categoria Junior cinture rosse, che dopo aver passato la semifinale in una pool di 9 atleti, ha guadagnato il terzo posto a distanza di pochissimi punti rispetto all’avversario arrivato secondo; ottimo risultato, considerato anche il livello degli avversari, che in questa categoria inizia ad essere davvero elevato.

per di San Germano Vercellese, nella categoria Junior cinture rosse, che dopo aver passato la semifinale in una pool di 9 atleti, ha guadagnato il terzo posto a distanza di pochissimi punti rispetto all’avversario arrivato secondo; ottimo risultato, considerato anche il livello degli avversari, che in questa categoria inizia ad essere davvero elevato. Uno splendido quarto posto (parimerito con il terzo posto) per Paola Rosati di Roasio, nella categoria Master cinture nere, che è riuscita a salire sul podio al suo primissimo debutto in gara , in una categoria molto difficile ed esperta.

di Roasio, nella categoria Master cinture nere, che è , in una categoria molto difficile ed esperta. Infine, quinto posto per il tecnico Maurice Magoni di Sordevolo, anche lui nella categoria più esperta, Master cinture nere, si avvicina al podio dopo diversi anni di fermo dalle gare.



Maurice Magoni commenta: “Abbiamo partecipato al torneo più importante a livello nazionale per la nostra specialità, “fondando” a tutti gli effetti le basi per una crescita continua della nostra squadra agonistica. Il lavoro degli ultimi mesi ha dato i suoi frutti: i nostri atleti sono saliti tutti sul podio, risultato assolutamente non scontato e che testimonia dedizione, tenacia e voglia di mettersi in gioco”.

Gli impegni della stagione non sono finiti per la New Generation: il 22 giugno si sono tenuti a Roasio gli esami per il passaggio di cintura colorata a cui hanno partecipato una trentina di allievi, e si lavora alla preparazione degli esami regionali di Dan e Ufficiali di Gara che si terranno sempre a Roasio il prossimo 6 luglio.

Inoltre, una parte dei ragazzi del settore agonistico di combattimento sarà impegnata in due competizioni estive: il San Marino Open nel weekend del 28 giugno e il Budensee Cup, a Ravensburg in Germania, il 12 luglio.