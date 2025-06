Siamo tutti sotto uno stesso cielo, spettacolo a Vigliano

C’è un filo invisibile che ci unisce tutti, ogni giorno, anche quando non ce ne accorgiamo: è il cielo che ci sovrasta, lo stesso cielo che guarda il bambino e il vecchio, il potente e il povero, il credente e chi non riesce più a credere. Sotto questo cielo viviamo le nostre gioie, le nostre paure, i nostri silenzi e i nostri sogni.

Lo spettacolo “Siamo tutti sotto uno stesso cielo” nasce da questo desiderio di comunione e di ascolto: non un concerto nel senso tradizionale, ma un momento condiviso in cui parole, musica e riflessione diventano preghiera e racconto. Attraverso testi poetici, canti ispirati e brevi interventi, ci lasciamo guidare in un percorso che tocca le grandi domande della vita: il senso del tempo, la forza della speranza, la presenza del divino nel quotidiano, il valore dell’accoglienza, del perdono, della fraternità. In un mondo diviso da confini, guerre e disuguaglianze, questo spettacolo è un piccolo seme di unità: un modo per ricordarci che c’è una parte di cielo dentro ognuno di noi. Basta alzare lo sguardo, o tendere l’orecchio a chi ci è accanto, per sentirci meno soli e un po’ più fratelli.

Ospiti e narratori della serata: Guido Dotti e Alberto Antonello.

Guido Dotti, monaco di Bose, è delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo della diocesi di Biella e segretario della relativa Commissione regionale Piemonte-Valle d’Aosta, collabora con l’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale italiana. Dal 2015 al 2022 è stato il membro cattolico del Theological Study Group per il Pellegrinaggio di giustizia e pace del Consiglio ecumenico delle chiese (WCC).

Alberto Antonello, nato a Biella nel 1963, dopo il diploma da geometra inizia a lavorare come decoratore nell’attività di famiglia, insieme al fratello Luca. Nel 1982 vive una profonda conversione alla fede cristiana che lo porterà, nel 2004, a diventare pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella, di cui è ancora oggi responsabile. E’ promotore di iniziative sociali e culturali cittadine, come “Biella per il Giorno della Memoria”, ed è stato dirigente della CNA locale per oltre 10 anni. E’ felicemente sposato e padre di due figlie.

Voci: Mauro Mazzia e Alfonso Pella. Chitarre: Guido Nonne, Vittorio Mazzia e Mauro Mazzia. Basso: Lele Motta. Percussioni: Francesco Gariazzo. Violino: Dario Retegno. Voce recitante: Miranda Fenoglio. Testi e musiche: Mauro Mazzia La serata è stata organizzata dalla neonata Ágape-Associazione artistica di volontariato ODV.