Roberto Vecchioni conquista e commuove i biellesi, a Sordevolo un grande spettacolo di brani e monologhi FOTO

Roberto Vecchioni conquista il Biellese. Nella serata di ieri, 26 giugno, pubblico delle grandi occasioni all'Anfiteatro di Sordevolo per la tappa del tour “Tra il silenzio e il tuono”, dal nome del suo ultimo lavoro letterario.

Un grande spettacolo scandito da brani e monologhi capaci di far riflettere, talvolta sorridere, grazie alla sua profonda umanità. Dopo una prima parte dedicata ai brani del suo ultimo album L'Infinito, ne è seguita una seconda incentrata sui grandi classici del cantautore milanese.

Un bel concerto dove la parola e la musica si legano in un unico pensiero dai chiari rimandi autobiografici. La mia ragazza, Vincent, Voglio una donna, Figlia, Le mie ragazze, Velasquez: sono solo alcuni delle opere che hanno colpito e commosso gli spettatori in un crescendo di emozioni culminato con i grandi successi dell'artista come Sogna Ragazzo Sogna (canzone del 1999, divenuta un notevole successo con il duetto con Alfa al Festival di Sanremo), Chiamami ancora amore, Luci a San Siro e Samarcanda.

Ad accompagnarlo in questo viaggio emozionale la “band storica”, formata da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Al termine dell'esibizione, un lungo applauso ha salutato Vecchioni per una serata che tanti ricorderanno per molto tempo ancora.