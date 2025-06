Giovedì “nero” sulle strade, 4 incidenti e 3 feriti in ospedale

Quattro sinistri stradali, tre feriti in ospedale: è il bilancio della giornata di ieri, 26 giugno, contrassegnata da molti episodi di cronaca.

A Benna, intorno alle 6.40, un'auto e un motociclo si sono scontrati per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio il conducente di una Vespa, un uomo di 46 anni, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sembra che abbia riportato la frattura di un polso, con una prognosi superiore ai 30 giorni.

Un altro caso simile si è verificato nel comune di Sandigliano: anche qui, sono rimasti coinvolti un veicolo e una moto. Entrambi i guidatori, una biellese di 38 anni e un 60enne residente all'estero, sono rimasti lievemente feriti e sono stati condotti in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. Sul posto i Carabinieri.

A Biella, invece, altro incidente senza gravi conseguenze con la Polizia Locale in azione mentre a Cossato, stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe urtato un ciclomotore in sosta all'interno di un parcheggio e si sarebbe allontanato a tutta velocità dalla zona. Sono in corso i rilievi di rito, affidati ai militari dell'Arma.