Furto alla Car&Car di Gaglianico, usata un'auto per sfondare il cancello

Avrebbero usato un veicolo (probabilmente rubato fuori regione) per sfondare il cancello di un passo carrabile e accedere all'interno di una concessionaria. In seguito, avrebbero sottratto un paio di auto sportive e si sarebbe dileguati a gran velocità.

Il furto è avvenuto intorno all'una di questa notte presso Car&Car sulla Trossi, nel comune di Gaglianico. Lo stesso veicolo, usato come “testa d'ariete” sarebbe stato abbondonato poco distante dal rivenditore. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito che daranno un volto ai presunti responsabili. In fase di quantificazione l'ammontare del danno.