Biella, controlli della Polizia Locale nei parchi cittadini: “Più sicurezza per le famiglie” FOTO

Pomeriggio di controlli oggi venerdì 27 giugno nei parchi e nelle piazze di Biella, da parte della Polizia Locale. Tre pattuglie, accompagnate dall’unità cinofila Lana, hanno presidiato diverse zone sensibili della città: piazza del Monte, piazza Curiel, i giardini Zumaglini, l’area giochi e i giardini dietro la biblioteca.

L’operazione, a scopo preventivo, ha portato all’identificazione di una ventina di persone, senza riscontrare alcuna violazione.

“Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da cittadini su situazioni particolari in alcune aree – spiega l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola –. In particolare in Riva e davanti alla biblioteca, dove oggi le famiglie ci hanno ringraziato per la presenza e ci hanno chiesto di tornare”.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di garantire maggiore tranquillità, soprattutto nei luoghi frequentati da bambini e famiglie: “Vogliamo che la città sia sicura e che i più piccoli possano andare al parco in serenità. Per questo motivo, specie nei mesi estivi, intensificheremo i controlli: cercheremo di organizzarci per effettuare uscite come quella di oggi almeno due volte alla settimana”.