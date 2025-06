Università e Liceo A. Avogadro insieme per il futuro dei giovani studenti e studentesse FOTO

Si è conclusa con esito molto positivo la prima edizione sperimentale della Summer School “Campus Lab for Future”, che si è svolta dal 17 al 19 giugno presso il Campus universitario di Città Studi Biella. L’iniziativa, pensata per offrire alle studentesse e agli studenti delle classi III e IV del Liceo “A. Avogadro” di Biella, un’esperienza immersiva e di avvicinamento al mondo universitario, è stata realizzata in collaborazione tra il Liceo stesso, l’Università degli Studi di Torino e Città Studi.

È stata progettata un’edizione sperimentale in collaborazione con un solo istituto scolastico, con l’obiettivo di testarne il gradimento da parte di studenti, studentesse e famiglie, e di valutarne l’efficacia come esperienza immersiva a contatto diretto con docenti e studenti universitari, attraverso un programma che coniuga momenti formativi e attività di tipo ludico e relazionale.

Nel corso delle tre giornate, 23 partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere la vita e l’atmosfera universitaria nella sede di Biella, partecipando a laboratori tematici condotti da docenti dell’Università di Torino e di confrontarsi su argomenti attuali legati al futuro personale, professionale e sociale. Le attività sono state molto apprezzate dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento, tra momenti di apprendimento, socialità e scoperta.

Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi, ha dichiarato: «Città Studi ringrazia tutti i docenti, gli studenti universitari e i partner coinvolti per la riuscita di questa prima edizione. Il successo dell’iniziativa conferma il valore della collaborazione con il territorio. Guardiamo con fiducia alla possibilità di rendere la Summer School un appuntamento stabile all’interno delle attività del nostro Campus e dei Dipartimenti dell’Università di Torino presenti e attivi a Biella».

Mario Massazza, Dirigente Scolastico del Liceo “A. Avogadro” di Biella, ha aggiunto:

«È stata un’occasione preziosa per avvicinare concretamente le studentesse e gli studenti al mondo universitario, aiutandoli a orientarsi con consapevolezza. La collaborazione tra il nostro istituto e Città Studi si è dimostrata ancora una volta fertile e costruttiva. Credo che l’esperienza di questa prima edizione debba essere estesa il prossimo anno a tutte le scuole superiori della provincia».

La riuscita dell’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche, universitarie e territoriali per supportare i giovani nella costruzione consapevole del proprio percorso formativo e professionale.

«Si tratta di un’opportunità importante per cominciare a prefigurare l’esperienza universitaria e quindi per scegliere poi in maniera più attenta e consapevole – ha affermato Paola Ricchiardi, Presidente Commissione Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) di UniTo –. Seguire laboratori differenziati permette inoltre di stimolare gli interessi e la voglia di esplorare le opportunità formative future».

Supportati dall’entusiasmo per la buona riuscita del progetto, l’intenzione è di allargare, con opportune migliorie segnalate anche dagli stessi ragazzi, la partecipazione a tutti gli istituti superiori di secondo grado della provincia.