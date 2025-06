Un gesto d’amore dagli Alpini al Cerino Zegna: fondi per ambienti più accoglienti FOTO

Mercoledì 25 giugno, è stata accolta, presso la sede storica di Cerino Zegna a Occhieppo Inferiore, una delegazione dell’Associazione Nazionale Alpini, rappresentata dal Vicepresidente Vicario della Sezione di Biella Alberto Ferraris, accompagnato da alcuni Alpini e Consiglieri Sezionali, signori Andrea Antoniotti, Piero Landoni, Umberto Ramella Pollone, Sergio Piccinini e Massimo Osservati.

Ad accoglierli, oltre al Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direzione Generale, una folta rappresentanza del Personale, per esprimere, pubblicamente e istituzionalmente, il più sentito ringraziamento all’Associazione Nazionale Alpini (ANA) per la generosa donazione di € 25.000 distribuita in occasione della 96ª Adunata Nazionale, tenutasi a Biella lo scorso 11 maggio.

Nell’occasione, i rappresentanti dell’Associazione hanno potuto visitare la Struttura, osservando da vicino il lavoro quotidiano svolto e gli ambienti residenziali, condividendo il loro apprezzamento per la nostra realtà per la decisione di indirizzarci il contributo. Essere stati scelti tra le tante realtà del terzo settore del territorio biellese è per noi motivo di grande orgoglio e riconoscenza. Questa donazione rappresenta un gesto di straordinaria sensibilità e attenzione verso le persone fragili di cui ci prendiamo cura ogni giorno.

Il contributo dell’ANA, che rappresenta un prezioso riconoscimento al nostro impegno costante nella cura delle persone anziane, sarà investito nel 2026 per realizzare interventi di miglioramento ambientale all’interno della Residenza di Occhieppo Inferiore, con l’obiettivo di rendere ancora più confortevole e accogliente la quotidianità per i nostri residenti.

Tali interventi saranno accompagnati da un riconoscimento permanente in memoria della 96ª Adunata Nazionale, a testimonianza del legame profondo tra gli Alpini e la nostra comunità.

A nome di tutta la Comunità della Fondazione Cerino Zegna, amministratori, volontari, personale e residenti con le loro famiglie, grazie di cuore agli Alpini per il loro spirito di solidarietà che si è tradotto in un gesto così concreto e così generoso.