I tre biellesi Riccardo, Filippo e Fausto, sono arrivati a Santiago FOTO

Ieri giovedì 26 giugno Riccardo, Filippo e Fausto, i tre biellesi di Mottalciata e di Tollegno che sono partiti alla volta di Santiago di Compostela a piedi, dopo 30 giorni sono arrivati.

"E' stata una giornata che tutti i pellegrini che fanno questo cammino francese sognano - racconta Riccardo - . Quando arrivi qua a Santiago è un'emozione unica, perché dopo 30 giorni di cammino arrivi finalmente al posto che sogni da 30 giorni, e sì, perché un po' lo sogni mentre cammini. Io e Fausto e Filippo siamo arrivati sul presto, intorno alle 11, ma già da lontano si intravedevano le punte della cattedrale di San Giacomo di Santiago de Compostela. E quando la vedi....è un'emozione unica, sicuramente una delle emozioni più grandi della mia vita. Quando la vedi da lontano cambia tutto da quando sei partito. Era proprio anche un camminare in maniera diversa, come se San Giacomo ci dicesse di rallentare, di farci attendere un po'. Ora io, Filippo e Fausto proseguiremo verso Finisterra che è un'altra tappa sempre del cammino. Si arriverà fino all'oceano e poi da lì ognuno proseguirà per la sua strada. Fausto e Filippo torneranno a casa io credo che farò un altro un altro cammino".

Con il cuore pieno di gioia, un bagaglio di emozioni uniche, alle spalle chilometri e chilometri sotto il sole, la pioggia, attraverso paesaggi meravigliosi, Riccardo, Filippo e Fausto ce l'hanno fatta. Ieri sono stati tra i 2.513 pellegrini che sono arrivati a Santiago di Compostela e hanno ritirato la Compostela del cammino e anche quella dei chilometri, che certifica che abbiamo fatto il cammino francese a piedi. Un cammino unico ma soprattutto un avventura che porteranno dentro di sé tutta la vita.