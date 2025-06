Educazione digitale nelle scuole biellesi: 505 studenti coinvolti grazie alle volontarie del Servizio Civile

Nell’anno scolastico che è appena terminato, anno 2024/25, le volontarie del nostro Servizio civile Universale Digitale (SCUD) , con l'intervento ResponsabilMENTE digitali hanno portato una bella novità nelle scuole superiori del Biellese, con gli interventi realizzati in tre istituti e coinvolgendo un buon numero di studenti.

In totale hanno effettuato 35 interventi in sette indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, Liceo economico, Agrario, Geometri, Alberghiero, Liceo Artistico), raggiungendo 505 studenti della classi prime, seconde, quarte e quinte. Con loro hanno parlato e ragionato, presentando informazioni approfondite e verificate, sulle tematiche della cittadinanza digitale, della sicurezza in rete e dell'identità digitale. Ai ragazzi dell'Avogadro e del Gae Aulenti, tramite accordi con gli IIS, sono stati inoltre forniti strumenti di identità digitale e rilasciati 87 SPID e attivate n. 11 CIE, in giornate specificatamente dedicate allo "SPID Day".

Gli interventi sono stati l'occasione per rendere disponibile materiale informativo sulle tematiche della transizione digitale e sulla consapevolezza digitale, materiale realizzato a cura delle volontarie del Servizio Civile e oggi reso disponibile sul nostro portale istituzionale, nella sezione dedicata ai box informativi della sezione "Digitale accessibile: Uno sportello per te!" insieme a molto altro materiale informativo sempre sulle tematiche del digitale.

Un fattore di grande successo è stato sicuramente la “strategia” di Provincia di Biella, in particolare dell’Ufficio Transizione al Digitale: portare un progetto legato alla cultura digitale nelle scuole, lasciando che a “condurlo” fossero le volontarie di SCUD, studentesse universitarie di pochi anni più “grandi” degli studenti. In questo modo si è venuto a creare un rapporto informale e confidenziale con i ragazzi, che hanno spesso espresso il loro apprezzamento per la modalità degli incontri condotti dalle volontarie, interagendo con loro e imparando divertendosi.