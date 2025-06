I coscritti del 1965 di Ponderano e Borriana festeggiano i 60 anni tra risate e ricordi

La tradizione continua per i coscritti della classe 1965 di Ponderano e Borriana. In occasione del traguardo dei 60 anni, sabato 7 giugno si sono ritrovati per una serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione.

L’appuntamento si è svolto presso un agriturismo nelle zone di Viverone, dove tra buon cibo, risate e tanti ricordi, il gruppo ha celebrato un legame che resiste al tempo. Un momento semplice ma significativo, che rinnova ogni anno lo spirito di appartenenza e l’importanza delle radici comuni.