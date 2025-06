Candelo presenta la Comunità Energetica Rinnovabile “Ysangarda”

Si è svolta ieri sera, presso la sala affreschi del comune di Candelo, la presentazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Ysangarda, un progetto che mira a promuovere la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili sul territorio.

Durante l'incontro, é stato illustrato l’iter scelto dal Comune per la realizzazione della CER, con un approccio misto pubblico-privato alla base del progetto. L’assessore Ansermino, nel suo intervento iniziale, ha sottolineato che l’amministrazione ha scelto di non saturare tutti gli spazi pubblici disponibili ma di concentrare gli interventi iniziali su strutture strategiche, come i tetti della scuola media e della palestra comunale.

A seguire, è intervenuta l’architetto Barbara Acquadro Maran, responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, che ha approfondito gli aspetti tecnici e amministrativi della CER. Ha poi preso la parola Giovanni Martinelli, responsabile commerciale dell’azienda Green Wolf, partner tecnico del progetto che è stato selezionato a seguito di un bando ad evidenza pubblica. Nel suo intervento e, attraverso le domande poste da pubblico e moderatrice, ha spiegato le soluzioni adottate e i benefici concreti della comunità energetica.

Un momento particolarmente significativo della serata è stata la lettura di una lettera inviata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha voluto esprimere il proprio sostegno all’iniziativa. Nella sua nota, il ministro ha sottolineato l’importanza strategica delle Comunità Energetiche Rinnovabili per la transizione energetica sostenibile, la partecipazione attiva dei territori e la tutela dell’ambiente, evidenziando come progetti come quello di Candelo rappresentino un esempio virtuoso di innovazione e responsabilità condivisa.

La CER Ysangarda rappresenta un passo importante verso la transizione energetica locale, offrendo l’opportunità a cittadini, imprese e altri Comuni di aderire al progetto e diventare parte attiva nella produzione di energia sostenibile. Nelle prossime settimane sarà formalizzato l'accordo di istituzione della Fondazione posta alla guida della CER. Successivamente la stessa sarà attiva con possibilità di adesione immediata degli interessati.