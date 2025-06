Via Italia a Biella, parte il cantiere: nuovo look per il "salotto" cittadino FOTO

A breve aprirà il cantiere in via Italia a Biella. Obiettivo: restituire alla città un centro storico pedonale decoroso.

La giunta guidata dal sindaco Marzio Olivero ha dato il via libera, nella seduta di mercoledì 29 gennaio, al progetto "Messa in sicurezza edifici e territorio – messa in sicurezza Gorgomoro lungo via Italia". Attualmente è in corso la procedura di gara, gestita da SCR Piemonte, la centrale di committenza regionale. La chiusura è prevista per la fine di giugno, per cui all’inizio di luglio si conoscerà il nome dell’impresa aggiudicataria. E non appena la ditta sarà operativa, si potrà partire con l’allestimento del cantiere, presumibilmente già da agosto.

Il valore complessivo dell’opera ammonta a 3,3 milioni di euro: inizialmente previsto a 3 milioni, l’importo è stato aggiornato alla luce delle recenti variazioni di progetto. Prevede il completo rifacimento della principale arteria pedonale del centro cittadino, da piazza Vittorio Veneto fino a via Marochetti, in Riva, ma non solo. E' anche prevista la messa in sicurezza del fondo della roggia Gorgomoro, che scorre sotto la via.

L’intervento sarà suddiviso in tre lotti principali, a loro volta articolati in micro-lotti, e si procederà partendo dal basso, da piazza Vittorio Veneto. E' finanziato con risorse provenienti da fondi ex PNRR.

"Interverremo per fasi, così da ridurre al minimo i disagi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini –. Un intervento di questa portata, che interessa l’intera via, non si vedeva da anni ed è ormai indispensabile. Ringrazio l’assessore Moscarola, che ha seguito la parte relativa ai bandi e ha ottenuto questo finanziamento fondamentale. Restituiremo a Biella un centro storico pedonale decoroso, all’altezza della città. Come giunta stiamo già valutando ulteriori interventi per riqualificare anche piazza Santa Marta, piazza Fiume e viale Matteotti".

Il rifacimento di via Italia rappresenterà, di fatto, il naturale proseguimento di quello già realizzato in piazza Vittorio Veneto. «I vecchi cubetti saranno rimossi e sostituiti con nuovi blocchi in granito, più grandi e di colore grigio – prosegue Franceschini –. I marciapiedi saranno uniformati e non verrà più utilizzata la sabbia tra i giunti. Il fondo stradale sarà completamente rifatto con un cemento plastico permanente, lo stesso adottato in piazza Vittorio Veneto: non necessiterà di manutenzione e sarà resistente agli agenti atmosferici".

Non mancheranno anche elementi estetici e funzionali: al centro della via saranno posate due lastre leggermente inclinate, che richiameranno il disegno di piazza Vittorio Veneto. Oltre a impreziosire la pavimentazione, serviranno da canale di scolo. Ogni sette metri e mezzo sarà inoltre realizzata una fascia trasversale, sempre ispirata ai motivi grafici della piazza prospiciente i giardini Zumaglini.