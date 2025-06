Fondazione Marazzato, la storia del trasporto torna al MIMO

Il rombo dei motori sportivi delle auto che hanno popolato il Porte Aperte “Ruote Veloci lo scorso fine settimana non si è ancora attenuato ed ecco che i mezzi della Fondazione Marazzato tornano – letteralmente – in pista per un altro evento dedicato alla passone per i motori, il MIMO, organizzato nella suggestiva cornice dell'autodromo di Monza da oggi, 27 giugno, fino a domenica 29. Ben cinque i veicoli della Collezione Marazzato che si divideranno tra passerelle ed esposizione statica.

Tre di questi, il Fiat 640 Vigili del Fuoco, il Lancia 6RO e l'autobus urbano Fiat 414 parteciperanno infatti alla parata inaugurale delle 12.45 e a quelle in programma sabato alle 10 e domenica alle 15.10. In quell'occasione, alcuni ospiti fortunati potranno fare i lgiro a bordo dei mezzi, su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli altri, gli ormai celebri Fiat 682N Supercortemaggiore e Moto Guzzi Ercole AgipGas, ammiratissimi sia negli eventi casalinghi sia nei saloni dell'auto d'epoca (dalla fiera di Caresanablot ad AMTS a Torino a Alto Adriatico Motori d'Epoca a Pordenone) saranno sullo stand della Fondazione accompagnati dall'esperienza della guida simulata grazie a visori a realtà aumentata.

Dopo questa esperienza e la pausa estiva, la Fondazione Marazzato riaprirà i cancelli per altri due appuntamenti nella sua sede di Stroppiana (VC): “Campo Base Stroppiana III”, terzo appuntamento con il mondo dei mezzi militari fissato per il 20 e 21 settembre, e l’evento speciale per i 50 anni di Iveco che chiuderà il ciclo nel weekend del 18-19 ottobre.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.