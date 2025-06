Guardia di Finanza, scommesse e gioco illegale: 377 i punti clandestini, i dati del Piemonte

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di finanza ha eseguito controlli e indagini contro il gioco illegale che hanno permesso di scoprire 377 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 550 responsabili.

Di recente è stato celebrato il 251° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. In tale occasione sono stati divulgati i dati relativi all'ultimo anno e mezzo di attività delle Fiamme Gialle. Di seguito i dati regionali riportati dall'Agenzia Agimeg:

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza del Piemonte e della Valle d’Aosta ha eseguito oltre 45.196 interventi e circa 2.900 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire un punto clandestino di raccolta scommesse, di verbalizzare oltre 500 soggetti e di denunciare 13 responsabili.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Biella ha eseguito oltre 4.500 interventi e circa 350 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

I controlli in materia di gioco illegale hanno portato alla verbalizzazione di 18 soggetti, all'accertamento di sanzioni per oltre 15.000 euro, e alla denuncia di 2 responsabili, con il sequestro di apparecchiature elettroniche non autorizzate in un locale privo di licenza per la raccolta di scommesse.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di finanza di Vercelli ha eseguito oltre 2.308 di interventi e circa 236 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. I 20 controlli in materia di gioco illegale hanno permesso di irrogare sanzioni per circa 21.000 euro.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Novara ha eseguito oltre 1.387 di interventi e circa 296 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 1 punto clandestino di raccolta scommesse e di denunciare 1 responsabile.