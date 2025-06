Digitale semplice per tutti: al Centro per l’impiego di Biella arriva il nuovo sportello dedicato.

C'è un Punto dove il digitale diventa semplice: è questo il messaggio che accompagna l’impegno della Regione Piemonte nell’estendere le competenze digitali dei cittadini, con una rete capillare di Punti di facilitazione digitale fortemente voluti e sostenuti dalla Regione. Da ieri, 25 giugno, ha aperto infatti un nuovo punto di facilitazione digitale nei locali del Centro per l’impiego di Biella, in via Maestri del Commercio 6. Lo sportello digitale è aperto al pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.

Un’azione concreta, fortemente voluta dalla Regione Piemonte e resa possibile anche grazie alla collaborazione tra il Consorzio I.R.I.S. e Agenzia Piemonte Lavoro, che rende il Piemonte protagonista a livello nazionale nel colmare il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso ai servizi online, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

L’apertura di un nuovo punto della rete rappresenta un’ulteriore tappa per promuovere e facilitare ancora più l'accesso e l'uso dei servizi digitali a chi risiede nel Biellese. Lo scopo è infatti ridurre il divario digitale, fornendo supporto gratuito per usare le piattaforme online degli enti della pubblica amministrazione, dei servizi anagrafici digitali, della fiscalità locale e accedere alle opportunità offerte dai fondi europei e nazionali. Come gli altri sportelli già attivi nel Biellese, anche questo nuovo punto fornisce infatti consulenza, assistenza personalizzata e formazione sull’uso degli strumenti digitali, come lo Spid, il fascicolo sanitario elettronico, l’iscrizione scolastica online.

“L’inaugurazione di un punto di facilitazione digitale all’interno del Centro per l’impiego di Biella dimostra come il Piemonte sappia coniugare innovazione e inclusione – dichiara Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte –. In un mondo del lavoro sempre più digitale, è fondamentale che ogni cittadino possa accedere con semplicità agli strumenti necessari per orientarsi tra servizi, opportunità formative e occupazionali. La Regione continua a investire con convinzione nella digitalizzazione come leva di autonomia e crescita personale”

“Da novembre 2023 nel territorio del consorzio sono attivi numerosi punti di facilitazione digitale, alcuni presso il Comune di Biella, molti itineranti, per garantire un servizio capillare ed efficace – spiega il Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio I.R.I.S, Paolo Robazza – Ora questo servizio si amplia grazie alla collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro: da giugno apre infatti uno nuovo sportello di facilitazione digitale nei locali del Centro per l’impiego, rivolto anche a tutti i beneficiari dei servizi pubblici per il lavoro che questo presidio eroga”.

Le persone possono usufruire gratuitamente dell’assistenza dei facilitatori prenotando un appuntamento al numero verde 800184723, gestito dal Consorzio I.R.I.S. Allo stesso numero si possono chiedere informazioni sulle opportunità offerte dalla facilitazione digitale.



Nel Biellese i punti di facilitazione digitale sono a Biella in:

via Trieste 13, presso la sede della Cooperativa La Famiglia,

via Tripoli 48, presso il Comune di Biella,

via Maestri del Commercio 6, presso il Centro per l’impiego di Biella (nuova apertura).

Punti di facilitazione itineranti sono presenti sul territorio anche a:

• Andorno Micca, nella sede del Consorzio I.R.I.S., in via Galliari 50;

• Candelo, nella sede del Consorzio I.R.I.S., in via F.Bianco 48;

• Mongrando, presso il Comune, in via Quintino Sella 2;

• Occhieppo Superiore, presso il Comune, in piazza Vittorio Veneto 8;

• Ponderano, nella sede del Consorzio I.R.I.S, in piazza Garibaldi 8;

• Salussola, presso il Comune, in piazza Garibaldi 3;

• Zubiena, nella sede della biblioteca, in piazza Quaglino 11.