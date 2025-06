Coni, Pellegrini e Paltrinieri accolgono Buonfiglio: "Ora un cambio di marcia"

(Adnkronos) -

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri salutano Luciano Buonfiglio, eletto oggi, giovedì 26 giugno, nuovo presidente del Coni. "Essendo membro Cio sarei stata al servizio di qualsiasi nuovo presidente. Sono contenta che ci sia una soluzione di continuità, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per gli uffici e tutto il resto. L'evento sarà ormai tra pochi mesi e quindi questa scelta non può che aiutare a continuare la strada giusta già intrapresa", ha detto Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana e campionessa olimpica.

A fare gli auguri a Buonfiglio anche Paltrinieri: ""Sono contento. Avevo letto il programma di Buonfiglio e ho sentito il suo intervento di oggi che ho apprezzato. L'ho anche conosciuto come persona parlandoci un po' e mi piace. Sono contento e penso che possa esserci un cambio di marcia. Sono molto amico di Malagò e di tutto quello che c'è stato prima, ma sono felice per questa elezione", ha detto il nuotatore italiano.