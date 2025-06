Biker da tutta Italia per la Sopranissima: domenica 29 giugno al via la 14ª edizione

Tutto pronto a Soprana per la 14ª edizione de La Sopranissima, una delle competizioni storiche del calendario regionale piemontese. L’appuntamento, inserito nella Wolf Cup, quest’anno riveste un’importanza ancora maggiore: sarà infatti valido come Campionato Nazionale C.S.A.In., richiamando così biker da ogni parte d’Italia.

In passato acclamata Granfondo, La Sopranissima ha cambiato format, proponendo oggi un circuito di 5,5 km quasi interamente sterrato, da percorrere più volte in base alla categoria di appartenenza. Rimane però il cuore della gara: la spettacolare scalata al Monte Solivo, che assegnerà il GPM della manifestazione.

Nel 2024 il titolo è andato a Cristian Rossi (HR Team), fresco campione regionale lombardo, che ha già confermato la sua presenza per difendere il titolo.

La partenza è fissata per le ore 9:30 di domenica presso il Rifugio La Sella Valdilana di Baltigati. L’organizzazione è curata con la consueta professionalità dall’ASD Free Bike Trivero, affiancata dalla Pro Loco di Soprana e dall’AIB di Valdilana.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino a venerdì, mentre domenica sarà possibile registrarsi direttamente sul posto a prezzo maggiorato.

A fine gara, per chi lo desidera, sarà possibile pranzare su prenotazione presso il Ristorante Blue Pum (tel. 353 3303717). Saranno disponibili anche tutti i servizi per gli atleti, inclusi spogliatoi e docce calde.

Per ulteriori informazioni: Asd Free Bike Trivero, freebiketrivero@libero.it,