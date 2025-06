CONI, Pichetto a Bonfiglio: "Sarà un piacere avviare collaborazioni su ambiente e sostenibilità".

“Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per la sua elezione alla presidenza del CONI. Sarà un piacere avviare una collaborazione su molti fronti, con l’obiettivo di rafforzare il legame profondo tra sport e ambiente, inteso come spazio naturale di vita e pratica sportiva, e di promuovere insieme politiche sempre più orientate alla sostenibilità.

Un sincero ringraziamento va a Giovanni Malagò, che ha guidato con autorevolezza e successo lo sport italiano in questi anni”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.