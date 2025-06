Lessona Summer Festival, tutto pronto per l'edizione 2025: un'estate di musica, socialità e divertimento VIDEO

Lessona Summer Festival, tutto pronto per l'edizione 2025: un'estate di musica, socialità e divertimento

Tutto pronto a Lessona per l’edizione 2025 del Lessona Summer Festival, che prenderà il via venerdì 27 giugno con una serata che segna l’inizio ufficiale della rassegna. Sarà, come ha dichiarato l’organizzazione, «una prova generale che sa già di grande evento», pronta ad accogliere sia il pubblico affezionato che i nuovi curiosi.

Nato tra il 2014 e il 2015 come risposta al bisogno di rinnovamento rispetto ai tradizionali eventi, il Summer Festival è oggi uno degli appuntamenti più attesi del Biellese, capace di attrarre ogni anno migliaia di spettatori. «Volevamo creare qualcosa di più giovane, più moderno, ma anche semplice e inclusivo», racconta Giuseppe Graziola, presidente del Circolo di Lessona, ex sindaco e che oggi continua a seguirne l'evoluzione con entusiasmo.

Nel tempo il Festival è cresciuto sia nei numeri che nella qualità: oltre 110 volontari coinvolti, più di 40 sponsor privati e un impatto economico significativo sul territorio, con quasi la metà del budget investito in fornitori e servizi locali. Ma a fare la differenza è soprattutto l’atmosfera. «È un’opportunità per tutti di vivere momenti che si porteranno dentro per tutta la vita. Emozioni collettive che uniscono generazioni diverse grazie alla musica e al divertimento».

Con tre format principali – #DiscoVillage, Lessona E20 Live e Ratataplan – il palinsesto 2025 promette spettacoli musicali, dj set, comicità, teatro e momenti per famiglie e bambini. Un’offerta ampia, accessibile e trasversale, costruita su misura per soddisfare gusti ed età differenti.

Il Lessona Summer Festival non è solo intrattenimento: è un modello di coesione sociale, un esercizio di comunità attiva e organizzazione, un manifesto del "saper fare" locale, orgoglio del territorio.

Il primo appuntamento è alle porte!

Di seguito il programma completo: Da Topo Gigio a Mauro Repetto: sarà un'estate ricca di eventi con il Lessona Summer Festival 2025