Foto d'archivio, oggi Oropa avrebbe un volto diverso: il progetto Guarini mai realizzato

L’immagine di oggi è conservata nel fondo dell’archivio fotografico Guarini. Si tratta della facciata della Chiesa di Oropa così come l’aveva immaginata l’architetto Guarino Guarini (1624-1683) nel 1680.

Nel pieno Seicento, mentre Oropa diventava meta di un pellegrinaggio sempre più imponente, la necessità di una chiesa in grado di accogliere un gran numero di fedeli si fece pressante. Il voto della città di Biella, pronunciato nel 1599 durante una terribile pestilenza, aveva infatti promesso una basilica degna della fede popolare. Inizialmente si era pensato di ingrandire la basilica antica, ma Guarini, chiamato per valutare un possibile ammodernamento, non ebbe dubbi: serviva un progetto completamente nuovo.

Il suo disegno prevedeva una chiesa a pianta centrale, ottagonale, maestosa e ariosa, con un’elegante gradinata a ventaglio e una cupola articolata in tre livelli sovrapposti, traforati da grandi aperture di luce. Un'opera visionaria, destinata però a restare solo su carta.

Il progetto non fu mai realizzato, ma ci resta il suo valore di testimonianza: un’idea architettonica ardita e innovativa, che oggi possiamo ammirare attraverso questo documento visivo. Un frammento di ciò che Oropa avrebbe potuto essere, se la mano del tempo avesse seguito le linee di Guarini.