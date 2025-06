Biella, lavori sulla strada per Ronco: previste modifiche alla viabilità

Il Comune di Biella ha messo in programma un intervento lungo la strada per Ronco per eseguire lavori di ripristino muro in pietra danneggiato, e nei prossimi giorni ha dunque previsto modifiche alla viabilità.

In particolare sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nonché il senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e impianto semaforico lungo str. per Ronco in prossimità del civico 1 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 7 luglio al 21. Nello stesso tratto di strada è anche previsto il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e, se necessita, il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri.

I pedoni saranno invece indirizzati a camminare sul lato opposto all’occupazione in sicurezza.