Quanto si può bere, senza rischiare la patente? FOTO e VIDEO

Con l’aggiornamento del Codice della Strada entrato in vigore nel 2024, il tema dell’alcol e della guida è tornato al centro dell’attenzione pubblica. Le modifiche introdotte non si limitano a irrigidire le sanzioni, ma sollevano interrogativi pratici: cosa significa oggi “bere responsabilmente”? Quali bevande e in quale quantità si possono consumare, prima di superare i limiti consentiti? Quanto influiscono la corporatura, il sesso, l’aver mangiato o meno?

Per rispondere a queste domande, newsbiella.it si è rivolto ai Carabinieri con il quale è stato possibile effettuare alcune prove. Ci siamo messi nei panni di chi, dopo una cena o un aperitivo, intende valutare se è possibile mettersi alla guida in tranquillità, senza rischiare una sanzione, il sequestro della patente o, peggio, un incidente.

Il nostro intento è offrire dei riferimenti e NON un responso personalizzato, ma che possa orientare a un comportamento adeguato e cosciente. Si sottolinea che con questo articolo non intendiamo dar voce a chi si mette al volante con tassi alcolemici sopra la norma, altamente pericolosi.

Grazie al contributo dei Carabinieri del Comando provinciale di Biella, abbiamo raccolto dati su un gruppo eterogeneo di persone – uomini e donne di peso e altezza diversi – che hanno consumato alcolici differenti, in condizioni variabili: a stomaco pieno e a digiuno, con vino, birra, cocktail o un digestivo. Non per ultimo il test del cioccolatino al liquore, per comprendere quanto la disinformazione influisca sulla negazione del piacere di un dolce leggermente alcolico, prima di raggiungere l’auto. Al termine delle prove ciascun volontario si è sottoposto all’etilometro certificato, lo stesso che ci verrà sottoposto, qualora venissimo fermati.

Secondo il Codice della Strada, il limite legale di alcol nel sangue è pari a 0,0 g/l per neopatentati, under 21 e conducenti professionali, mentre per tutti gli altri automobilisti è fissato a 0,5 g/l. Superare questa soglia comporta multe, sospensione della patente e, nei casi più gravi, perfino l’arresto.

Ma in termini pratici, cosa significa superare il limite di 0,5? Quante unità di alcol si possono consumare prima di superare questo limite?



L’unità alcolica (UA) corrisponde a circa 12 grammi di alcol puro:

- 1 bicchiere di vino (125 ml al 12%)

- 1 birra piccola (330 ml al 5%)

- 1 aperitivo tipo Spritz (80-100 ml, variabile)

- 1 bicchierino di superalcolico (40 ml al 40%)

Eppure, non tutte le persone reagiscono allo stesso modo: a seconda del peso, del sesso e di altri fattori, lo stesso drink può avere effetti molto diversi.

Di seguito l’esito delle prove:

Esempio di pranzo/cena

- Caso A - Uomo di 91 kg e 1,80 m

Bevanda: birra rossa da 33 cl e 5,5° + digestivo

Tasso alcolemico: 0,1 - 0,2 g/l. Sotto il limite.

- Caso B - Donna di 61 kg e 1,69 m

Bevanda: 2 calici di vino rosso da 14,5°

Tasso alcolemico: 0,5 - 0,7 g/l. Supera il limite: patente ritirata.

- Caso C - Uomo di 75 kg e 1,70 m

Bevanda: calice di vino rosso da 14,5°

Tasso alcolemico: 0,2 - 0,3 g/l. Sotto il limite.

- Caso D - Donna di 56 kg e 1,60 m

Bevanda: birra bionda da 33 cl e 5°

Tasso alcolemico: 0,3 - 0,4 g/l. Sotto il limite.

- Caso E - Uomo di 110 kg e 1,80 m

Bevanda: birra bionda da 33 cl e 5°

Tasso alcolemico: 0,0 - 0,1 g/l. Sotto il limite.

Esempio aperitivo (a stomaco vuoto)

- Caso A - Uomo di 91 kg e 1,80 m

Bevanda: birra media da 40 cl e 5°

Tasso alcolemico: sotto il limite.

- Caso B - Uomo di 110 kg e 1,80 m

Bevanda: birra piccola da 33 cl e 5°

Tasso alcolemico: sotto il limite.

- Caso C - Uomo di 96 kg e 1,80 m

Bevanda: birra media da 40 cl e 5°

Tasso alcolemico: sotto il limite.

- Caso D - Uomo di 75 kg e 1,70 m

Bevanda: Aperol spritz

Tasso alcolemico: sotto il limite.

In collaborazione con Federfarma (associazione dei titolari di farmacia delle province di Biella e Vercelli), abbiamo testato i prodotti da banco: un etilometro monouso che, rispetto alla strumentazione omologata, ci ha fornito un’indicazione con un buon livello di approssimazione. Di semplice e rapido utilizzo, rappresenta un valido supporto per compiere scelte più consapevoli ed evitare di correre rischi inutili.

Numerosi i fattori che influenzano l’assorbimento dell’alcol:

- A stomaco vuoto il tasso alcolemico sale più rapidamente e l’organismo impiega più tempo per smaltirlo.

- Età, stress e affaticamento aumentano la sensibilità all’alcol: nell’arco della stessa giornata è possibile che al momento dell’assunzione possano condizionare l’esito.

- Il tempo: dopo 2 ore l’organismo può smaltire circa 0,15 g/l (in media), ma non è uniforme per tutti.

Inoltre, le variazioni sostanziali sono costituite dal sesso e dalla massa corporea.

Il messaggio delle nuove norme è inequivocabile: anche un solo bicchiere può rappresentare un rischio e non solo per la patente, ma soprattutto per la sicurezza. A livelli di 0,3 g/l si possono già verificare rallentamenti nei riflessi, nella percezione delle distanze e nella capacità di giudizio, tutti elementi fondamentali quando ci si mette alla guida. La propria percezione può essere erronea e non è sufficiente a decretare la prontezza psico-fisica.

Dalla nostra analisi, come annunciano anche molti spot pubblicitari, emerge che si può bere con moderazione. Vino e birra non sono da demonizzare, ma l’assunzione di alcol deve essere effettuata con consapevolezza, ricordandoci che in qualunque caso rallenta i riflessi ed è causa di numerosi incidenti.

Ringraziamo i Carabinieri del Comando provinciale di Biella ed i volontari per aver effettuato i test e la dimostrazione video, rendendo possibile illustrare alla cittadinanza aspetti di cruciale importanza per la sicurezza stradale.