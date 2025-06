Biella, scatta l’obbligo di taglio siepi e rami sporgenti: l'ordinanza del Comune per la sicurezza stradale

Il Comune di Biella ha ripubblicato sull'albo pretorio l’ordinanza dirigenziale n. 68 del 29 gennaio 2025 con la quale impone a proprietari, affittuari e conduttori di immobili o terreni confinanti con aree pubbliche l’obbligo di potare siepi, rami e arbusti che sporgono su strade, marciapiedi e aree comunali, creando situazioni di pericolo o intralcio.

L’obiettivo dell’ordinanza è chiaro: garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, spesso ostacolati da una vegetazione non curata che limita la visibilità, interferisce con la segnaletica o con l’illuminazione pubblica, e in caso di maltempo può causare la caduta di rami o alberi sul piano viabile.

Il provvedimento impone agli interessati di intervenire in particolare su: siepi, rami e arbusti che invadono la sede stradale o interferiscono con impianti di illuminazione; piante di grandi dimensioni, da potare salvaguardandone la stabilità e l’aspetto paesaggistico; eventuali foglie, frutti o ramaglie cadute sulla strada; pulizia delle caditoie ai margini delle proprietà.

Gli interventi dovranno essere effettuati ogni volta che si verifichino situazioni di pericolo o degrado, con l'obbligo di rimuovere rapidamente ogni scarto vegetale derivante dai lavori. Le operazioni dovranno inoltre essere svolte in sicurezza, evitando rischi per la circolazione di veicoli e persone.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative che vanno da 25 a 150 euro secondo il regolamento di polizia urbana, e da 173 a 694 euro in base al Codice della Strada. Nei casi più gravi può scattare anche la denuncia penale per inottemperanza a un provvedimento dell’autorità (art. 650 del Codice Penale), oltre all’addebito delle spese per gli eventuali interventi eseguiti d’ufficio dal Comune.

Gli scarti legnosi derivanti dalle potature, se accatastati in sicurezza, resteranno a disposizione dei proprietari, che dovranno provvedere alla rimozione entro 10 giorni dalla fine dei lavori, pena la perdita del diritto al materiale.

Infine, l’abbandono di rifiuti sul suolo o nelle acque sarà sanzionato secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, con l’obbligo di bonifica e ripristino dei luoghi.

La verifica del rispetto dell’ordinanza partirà dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Il testo è disponibile anche sul sito del Comune e sarà affisso in luoghi visibili al pubblico. Per i controlli è stato incaricato il Comando della Polizia Locale.

Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.