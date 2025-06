Biella, raffiche di vento a Chiavazza: attesi temporali in serata VIDEO

Dopo un primo fronte di pioggia diffusa sull'area di Biella, in mattinata, il primo pomeriggio porta con sé raffiche di vento sostenute, soprattutto nel quartiere di Chiavazza.

L'attenzione è rivolta nella fascia oraria fra le ore 16:00 e le 20:00, dove si attendono possibili temporali. Il peggio però dovrebbe passare entro la sera: dopo le 20:00 sono previste schiarite su tutta l'area biellese e il cielo dovrebbe farsi via via più sereno, con assenza di pioggia e un significativo calo delle temperature. Altrettanto positivi non saranno i valori di umidità, che si manterranno elevanti, come negli ultimi giorni.