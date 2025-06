Biella 4 Racing sul Rally Lana Storico: "Un'edizione poco fortunata" FOTO

Il Rally Lana Storico disputato nel Biellese lo scorso weekend si è rivelato un’edizione particolarmente difficile per la scuderia Biella 4 Racing (B4R), principalmente a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Il meteo, inizialmente caldo, è peggiorato fino a trasformarsi in un vero e proprio nubifragio, mettendo a dura prova i partecipanti. Nonostante un avvio promettente con buoni riscontri cronometrici, gli equipaggi B4R hanno dovuto affrontare diversi imprevisti che hanno penalizzato la loro performance complessiva.

Nella gara di Regularity Rally a media 60, l’equipaggio composto da Roberto Rossetta e Dennis Barbieri ha concluso in 14ª posizione assoluta, ottavi di gruppo 4 e secondi di classe 1. La prestazione è stata solida e costante, nonostante le difficoltà dovute all’acqua che rischiava di compromettere l’arrivo. Fondamentale il supporto del team B4R, che è riuscito a far ripartire la loro Fulvia colpita da pioggia e grandine. Rossetta ha definito questa edizione la più complicata tra quelle a cui ha partecipato, elogiando l’esordio di Dennis alle note e ringraziando il team per l’assistenza.

Diversa la sorte per Roberto e Francesca Barbera, in gara nel Trofeo A112. Dopo due buone prove iniziali, la loro gara si è interrotta alla partenza della P.S.3, quando la loro Autobianchi A112 Abarth non è più ripartita a causa di un problema tecnico. Il feeling tra i due era in crescita, e i tempi ottenuti erano promettenti, ma il ritardo accumulato ha impedito la prosecuzione del rally. Roberto ha comunque ringraziato la scuderia per il supporto e il preparatore per la qualità del mezzo.

Buona la prestazione di Massimo Ozino e Roberto Tosi, impegnati come apripista nella media 50 con la loro A112 Abarth. Hanno svolto egregiamente il loro compito nonostante le difficoltà del percorso, tra cui l’attraversamento di ben 40 cm d’acqua.

Tra gli equipaggi “Grifone” assistiti da B4R, spiccano Gandino-Frascaroli, secondi assoluti nella media 60 su Fiat Ritmo 130 TC. Nella media 50, si segnalano Carbone-Merenda (6ª assoluti su Alfa Romeo GTV), Leva-Casaleggio (10ª assoluti su A112 Abarth), Giugni-Pitropaolo (12ª assoluti e prime di gruppo 3 su Alpine A110), e Rocco-Rocco (16ª assoluti su Lancia Fulvia Coupé).

Nonostante le difficoltà, il Rally Lana Storico ha evidenziato lo spirito di squadra e la resilienza della scuderia Biella 4 Racing, che ha saputo offrire supporto ai propri equipaggi e ad altri team in difficoltà.