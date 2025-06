Sanità, nuove nomine all’ASL di Biella: cambiano Direzioni e Distretto, tutti i nomi

L’Azienda Sanitaria di Biella sta dando seguito a provvedimenti determinati da arrivi e partenze in ambito sanitario che porteranno nei prossimi mesi a definire un assetto con nuove nomine.

In Direzione Sanitaria d’Azienda è previsto un avvicendamento del Dott. Pier Angelo Sarchi con la Dott.ssa Marina Patrini, di ritorno dal primo luglio fino alla nomina del nuovo Direttore Sanitario e che già ad inizio di quest’anno aveva assunto il medesimo ruolo, mantenendo al contempo l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

Per Direzione Sanitaria di Presidio e per Direzione delle Professioni Sanitarie sono in previsione procedure concorsuali a seguito del pensionamento della Dott.ssa Antonella Croso e della nuova nomina come Direttore Sanitario a Novara del Dott. Francesco D’Aloia avvenuta a metà febbraio di quest’anno. La Direzione Sanitaria di Presidio, attualmente retta dallo scorso febbraio della Dott.ssa Paola Trevisan, conta ora due ulteriori professionisti nello staff.

Ha preso, infatti, servizio come dirigente medico della Direzione Sanitaria del Presidio di Biella, la Dott.ssa Edit Shahi, proveniente dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore di Novara ed è arrivato, tramite convenzione con l’ASL Verbano Cusio Ossola, anche il Dott. Pasquale Toscano.

A seguito del pensionamento della Dott.ssa Antonella Croso, avvenuto a fine maggio, l’ASL BI ha, inoltre, approvato una convenzione con l’ASL Città di Torino per prestazioni di Direttore facente funzioni della Direzione delle Professioni Sanitarie, nominando il Dott. Fabiano Zanchi.

Anche il territorio è stato interessato da una nuova nomina, con il Dott. Luigi De Mitri, dal 5 giugno Responsabile del Distretto di Cossato, che lavorerà così al fianco della Dott.ssa Barbara Bragante Direttore dell’Area Territoriale.

La Dott.ssa Edit Shahi, dal primo giugno 2025 è in servizio presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale degli Infermi dell’ASL di Biella. Si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso l’Università degli Studi di Milano, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico presso la Direzione Medica dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. Ha quindi un’esperienza nella Direzione Medica di Presidio di oltre nove anni, con competenze in programmazione, valutazione delle attività sanitarie, risk management e miglioramento continuo della qualità. Si è occupata di standardizzazione dei processi assistenziali secondo i principi della Evidence Based Medicine e di promozione dell’educazione sanitaria. Si è occupata di accreditamento, di gestione di flussi informativi ministeriali e formazione ecm. Fa parte del Gruppo Tecnico Regionale sulla Medicina di Genere del Piemonte e al Coordinamento regionale per la presa in carico delle vittime di violenza. Dal 2020 è docente di “Organizzazione Sanitaria” presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha conseguito il Master EMMAS presso SDA Bocconi e ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Il Dott. Pasquale Toscano è in forza all’ASL di Biella da giugno, a seguito di una convenzione siglata il 26 maggio scorso con l’ASL VCO, dove ricopre l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Vigilanza. Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso l’Università degli Studi di Pavia, dove ha successivamente conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha iniziato la propria carriera nel febbraio 1996 in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all’USSL di Magenta, poi all’ASL n. 12 di Biella e in seguito presso l’Azienda Sanitaria n. 14 di Omegna. Dal gennaio 1998 ha iniziato a lavorare presso la Direzione Ospedaliera dell’ASL VCO. A partire da ottobre 2002 e fino ad agosto 2019, ha ricoperto il ruolo di Responsabile della SS Direzione Sanitaria dell’Ospedale “San Biagio” di Domodossola. Dal febbraio 2001 all'agosto 2019 ha svolto il ruolo di Coordinatore ospedaliero dei prelievi di organi e tessuti dell'ASL VCO, nonché di Referente per le dichiarazioni di volontà alle donazioni. Tra il 2013 e il 2019, contemporaneamente al ruolo rivestito in Direzione Ospedaliera, è stato dapprima Componente e, successivamente, Presidente della Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza Sanitaria. Per tre anni dall’agosto del 2019 all'agosto del 2022 ha assunto presso l’ASL di Alessandria un incarico a tempo determinato come Direttore Struttura Complessa Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme ed Ovada. Terminato tale periodo, è rientrato in servizio presso l’ASL VCO, dove ha ricevuto l’incarico, in staff alla Direzione Generale, – tuttora in essere – di Responsabile della “Struttura di Vigilanza”. Da ottobre 2024 a gennaio 2025 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale Supplente dell’ASL VCO, mantenendo contestualmente la Responsabilità della “SOS Struttura di Vigilanza”.

Il Dott. Fabiano Zanchi da giugno è Direttore facente funzioni della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL BI, a seguito di una convenzione siglata con l’ASL Città di Torino. Si è laureato in Scienze Infermieristiche e Ostetriche nel 2010 presso l’Università Statale di Firenze. Ha conseguito il master in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie presso COREP, Consorzio per l’alta formazione e il master in Diritto e Management dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del farmaco presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Durante il suo percorso professionale ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL Città di Torino: dal 2018 ad oggi è Direttore Responsabile della Struttura Semplice Servizi Infermieristici-ostetrici Territoriali, struttura afferente alla DiPSa e dal 2023 ad oggi è Direttore della Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie.

Dal 2024 ricopre il ruolo di Direttore del Dipartimento funzionale continuità delle cure Ospedale-Territorio dell’ASL Città di Torino ed è Dirigente del Coordinamento dell’area funzionale DiPSa e centrale operativa del D.I.R.M.E.I. (Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale Malattie ed Emergenze Infettive) dell’ASL Città di Torino. In questo ruolo si occupa di gestire tutte le iniziative necessarie al coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali utili alla gestione delle emergenze infettive e delle malattie infettive.

Il Dott. Luigi De Mitri, dal 5 giugno è Responsabile della Struttura Semplice Distretto di Cossato, mantenendo il ruolo di Responsabile del CAVS, Struttura di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria, assunto a partire dal 2019. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari nel 1994. Ed è Ufficiale Medico Aeronautica Militare (1995/96). Ha conseguito la specialità in Ematologia presso l’Università di Bari ed in seguito quella di Endocrinologia Sperimentale presso l’Università degli Studi di Milano. Lavora presso l’ASL di Biella dal 2000: tra il 2000 e il 2004 ha prestato servizio presso il reparto di Medicina Interna e presso la Struttura di Medicina d'Urgenza dal 2004 fino al 2019.

“Il perseguimento degli obiettivi regionali e l’attuazione della nuova strategia comportano la messa a punto di un assetto che preveda non solo la sostituzione ma anche il rinforzo di alcuni ambiti, tenendo conto delle esigenze aziendali, dei risultati conseguiti e da raggiungere, che sono sempre un punto di incontro con il percorso di carriera e le personali aspirazioni dei nostri professionisti. – ha così spiegato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – In questa direzione vanno tali cambiamenti, che sono funzionali ad adattare via via l’organizzazione, il cui fine è riuscire a dare le migliori risposte possibili ai bisogni di salute della nostra popolazione. Un ringraziamento da parte della Direzione Generale e del personale dell’Azienda Sanitaria va al Dott. Pier Angelo Sarchi per questi mesi di collaborazione insieme a Biella”.