Bollicine in Jazz, concerto a Viverone con Max Trio

Venerdì 27 giugno, alle 21, al Parco Culturale di Villa Lucca, a Viverone, il Comune, la Pro Loco in collaborazione con il Biella Jazz Club, organizzano un concerto jazz nell'ambito dell'evento "Bollicine in Jazz": Max Trio, Max Tempia all'organo Hammond, Max De Aloe all'armonica e Massimo Serra alla batteria.

La serata si svolgerà con la degustazione di alcuni vini di produttori locali. Alcuni brani saranno legati ai vini in degustazione per sottolineare ancora di più l'assonanza tra il jazz e le sensazioni al gusto dei prodotti vinicoli. Una formazione collaudatissima dove organo e armonica diventano comprimari e complici nella costruzione sonora del gruppo e dove la batteria intesa non solo come strumento ritmico di accompagnamento assume il valore di "arbitro" tra le posizioni dei due solisti.

Tempia, Serra e De Aloe , ciascuno virtuoso nel proprio strumento, danno vita a un ensemble molto particolare e caratteristico proprio per la qualità artistica che li unisce. Il repertorio spazia dai classici standard jazz alle colonne sonore con l'inserimento di qualche brano originale.