Laghetto di via Friuli a Biella...la morte silenziosa FOTO

Oggi hanno iniziato la pulizia del laghetto ormai dimenticato di via Friuli a Biella… dopo aver tolto le papere a cui tutti erano affezionati e si prendevano cura, il laghetto dopo tempo era finalmente di nuovo vivo grazie a pesci e tartarughe… un po’ di natura in mezzo al cemento…

Oggi hanno iniziato lo svuotamento per la pulizia portando via alcuni esemplari di tartarughe…a dir loro, sentendo il comune a Chiavazza… ma perchè?

Adesso in qualche pozza rada, composta per lo più da fango hanno lasciato morire pesci e qualche piccola tartaruga… é una crudeltà…

Questo laghetto merita meno degli altri? I pesci e le piccole tartarughe sono di serie B e quindi destinate a morire per soffocamento?

Che tristezza