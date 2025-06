Canta 90 a Valdilana, un viaggio musicale negli anni Novanta al Parco Reda di Valle Mosso

Sabato 28 giugno, alle 21.15, al Parco Reda di Valle Mosso, a Valdilana, si terrà lo spettacolo “Canta 90”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Carovana. L’iniziativa, inserita nel cartellone del “Festivaldilana”, è promossa dal Comune, in collaborazione con l’associazione Amici del Parco Reda e invita il pubblico a rivivere le emozioni e le atmosfere dei mitici anni Novanta attraverso la musica e le sue canzoni più iconiche.



L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: un’occasione per trascorrere una serata all’aperto, all’insegna del divertimento e dei ricordi musicali che hanno segnato un decennio. “Vi aspettiamo al Parco Reda – spiegano gli organizzatori – sicuri che sarà impossibile trattenersi dal cantare e lasciarsi trasportare dalle note dei brani più amati degli anni ’90”.