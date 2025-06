Mongrando, conclusa la rimozione del canalponte sulla SP419

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di rimozione del canalponte sulla Strada Provinciale 419.

A darne notizia l'amministrazione comunale di Mongrando sui propri canali social: “Un intervento resosi necessario a seguito del peggioramento delle condizioni del manufatto dopo l’alluvione del 16/17 aprile scorso. Il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Provincia, che si è fatta carico del 60% dei costi per l’intervento, oltre a farsi carico della regimazione delle acque piovane nel tratto interessato”. Parallelamente, proseguono i lavori di ripristino, pulizia e manutenzione dell’intera roggia rimanente, con l’obiettivo di renderla nuovamente funzionale alla gestione delle acque meteoriche.

“La roggia rappresenta un importante elemento storico e identitario delle frazioni di Ruta, Graziano e San Lorenzo – spiega l'amministrazione – Si conferma la volontà, già espressa in campagna elettorale, di non abbandonarla ma anzi di recuperarla e valorizzarla per quanto possibile, in conformità con le odierne normative e, compatibilmente con il reperimento di fondi e con le altre necessità del nostro vasto territorio. Sono già stati richiesti fondi alla Regione per intervenire sul tratto finale della roggia in Borgo San Lorenzo, e nelle prossime settimane è fissato un sopralluogo con la Protezione Civile per avviare i lavori di pulizia a Ruta e Graziano. Un passo alla volta, con i tempi tecnici e burocratici da rispettare, con impegno e concretezza, stiamo costruendo un territorio più sicuro, curato e rispettoso della sua storia”.

L'intervento ha sollevato polemiche e malumori tra le forze di minoranza (MongranDomani e Mongrando in Comune), presenti in consiglio comunale. In particolare, in queste ore, il gruppo formato da Luisa Nasso e Antonio Filoni, hanno inviato un'interrogazione sulle dichiarazioni dell'amministrazione, guidata dal sindaco Michele Teagno, in merito alla gestione della Roggia e alla sicurezza del territorio.

In particolare, si chiedono spiegazioni dettagliate su quanto accaduto e quali gli scenari futuri di tale situazione, unita ad una proposta. “È disponibile il Comune a organizzare un confronto pubblico – si legge nell'interrogazione di Mongrando In Comune – con la partecipazione di tutte le forze politiche e dei cittadini per discutere della gestione della Roggia e delle priorità per la sicurezza del territorio?”.