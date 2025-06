Campiglia Cervo si prepara ad accogliere la nuova edizione de La Valle dell'Acqua – Storie di Lavoro, di Pietra e di Lana, in programma nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio.

Per l'occasione, è stata realizzata e posizionata in prossimità delle Cave della Balma una targa speciale per la rassegna del 2025. Proprio qui, venerdì 27 giugno, alle 18.30, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione.